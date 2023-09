Caso Egonu, Mazzanti è a rischio anche se dovesse qualificarsi per le Olimpiadi (Corsera)

Serve un compromesso per recuperare la campionessa e oggi appare complicato immaginare che possa essere Mazzanti a trovarlo

La Nazionale di pallavolo femminile si avvia al torneo di qualificazione olimpica senza Paola Egonu che si è chiamata fuori. Al momento la concentrazione è sul torneo ma in vista di Parigi bisognerà probabilmente recuperare la pallavolista italiana più forte.

Scrive il Corriere della Sera

Egonu è un patrimonio della pallavolo italiana e bisogna provare a recuperarla in ogni modo. Che non significa concederle tutto per poi arrivare all’implosione del gruppo come al Mondiale in Olanda del 2022, ma nemmeno isolarla come è successo all’Europeo. Serve un compromesso e oggi appare complicato immaginare che possa essere Mazzanti — il tecnico che negli ultimi anni ha dato un gioco brillante alla Nazionale, ma che ha fallito nel rapporto con la giocatrice più forte e rappresentativa — a trovarlo. E così la posizione del c.t. marchigiano sembra la più vacillante, a prescindere dal preolimpico. Il suo contratto scade dopo i Giochi, ma la sensazione è che le prossime sette partite possano essere le sue ultime al timone della Nazionale.

