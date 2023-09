Antony non si allenerà con lo United fino a nuovo avviso

La società in seguito alle accuse di violenza sessuale; Antony replica: «Collaborerò con le forze dell’ordine, sono innocente».

In seguito alla denuncia di tre donne nei confronti del calciatore brasiliano Antony per aggressione a scopo sessuale, il Manchester United ha rilasciato quest’oggi un nuovo comunicato in merito:

“Il Manchester United riconosce le accuse mosse contro Antony. I giocatori che non hanno partecipato alle partite delle Nazionali sarebbero dovuti tornare ad allenarsi lunedì. Tuttavia, è stato concordato con Antony che ritarderà il suo ritorno fino a nuovo avviso al fine di affrontare le accuse. Come club condanniamo atti di violenza e abusi. Riconosciamo l’importanza di salvaguardare tutti coloro che sono coinvolti in questa situazione e riconosciamo l’impatto che queste accuse hanno sui superstiti agli abusi”.

Le dichiarazioni del brasiliano:

«Ho concordato con lo United di prendermi un periodo di pausa mentre affronterò le accuse mosse contro di me. Voglio ribadire la mia innocenza per le cose di cui sono stato accusato, collaborerò pienamente con le forze dell’ordine».

