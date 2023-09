Allegri: «L’obiettivo è arrivare in Champions dietro a Milan, Inter e Napoli»

A Dazn: «Chiesa ha fatto la sua miglior partita da quando è alla Juve»

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato a Dazn al termine della sfida contro la Lazio

Soddisfatto della Juve?

«Sono contento della prestazione e dell’atteggiamento del gruppo. I tifosi hanno sostenuto sempre la squadra. C’è da dire comunque che la Lazio ha avuto maggior possesso palla»

Il paragone con la scorsa stagione:

«L’anno scorso abbiamo fatto 72 punti, ci siamo compattati. Oggi una grande partita su piano caratteriale e tecnico».

Sulla Lazio:

«Sapevamo le qualità della Lazio, ma siamo stati bravi a essere molto aggressivi all’inizio e poi ci siamo un po’ abbassati e siamo rimasti uniti. Nel secondo tempo abbiamo rischiato di più, non era semplice, ma dobbiamo rimanere compatti e non concedere».

L’obiettivo della Juve è rientrare in Champions. Pensiero?

«Arrivare tra le prime quattro è difficile, c’è tanta competitività, soprattutto con Milan, Inter e Napoli. Noi dobbiamo rimanere agganciati per cercare di fare almeno 77 punti per entrare in Champions».

Intesa Vlahovic-Chiesa:

«E’ cresciuta molto perché Federico gioca molto più vicino a Dusan. Oggi ha fatto la miglior partita da quando è alla Juventus e sta migliorando sul piano tecnico e dell’attenzione».

Le Nazionali possono essere un valore aggiunto per gli stimoli?

«Per Locatelli è stato importante, gli ha dato autostima. Miretti sta giocando buone partite».

Sull’errore di Weah che avrebbe portato il 4-1:

«Si doveva buttare di testa. Poi anche altre due azioni andavano gestite meglio».

