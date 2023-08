Rubiales: «Non mi dimetto. Il falso femminismo è un grande flagello in questo Paese»

«Non mi dimetto»

Questa la frase chiave del discorso del presidente della Federcalcio spagnola Rubiales nel suo discorso di questa mattina all’Assemblea Straordinaria della RFEF. Dopo le polemiche, anche politiche, e le denunce, arrivate per il suo bacio alla Hermoso dopo la vittoria del Mondiale femminile, le possibilità aperte erano le sue dimissioni o un licenziamento disonorevole. Nella giornata di ieri si era appreso che Rubiales avesse deciso di dimettersi e la comunicazione era attesa proprio per questa mattina, ma ha cambiato le carte in tavole

«Non mi dimetto. Non mi dimetto. Ho ricevuto molte pressioni. Magari lunedì troveranno la formula per cacciarmi. Mi stanno uccidendo pubblicamente, ma intendo difendermi e lottare sino alla fine».