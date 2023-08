Osimhen non firma, i casi Zielinski e Lozano, le lacune in rosa: Aurè, tutto a posto? (CorSport)

L’estate del Napoli campione è all’insegna dei casi delicati di mercato e di una rivoluzione tecnico-tattica dovuta agli addii di Spalletti e Giuntoli

Osimhen non firma, i casi Zielinski e Lozano, le lacune in rosa. “Aurè tutto a posto?”. È il titolo che il Corriere dello Sport dedica al Napoli scudettato alle prese con spinosi casi di mercato e lacune da riempire in campo. Il 19 agosto si torna in campo e i problemi da risolvere restano ancora sul tavolo.

Il Napoli è alle prese con lacune di mercato e con rinnovi complessi da portare a termine. Tanto per cominciare, ancora non è stato firmato il prolungamento di Osimhen, eppure il club ha incontrato il suo agente, Roberto Calenda, ben sei volte. Nulla di fatto. Ci sono poi i nodi Zielinski, Demme e Lozano, il cui futuro nel Napoli è ancora avvolto dalle nubi. Manca il difensore centrale che sostituisca Kim, nonostante il sudcoreano sia andato via il 18 luglio dopo che si sapeva del suo passaggio al Bayern da tre mesi almeno e non c’è nemmeno il ricambio per Ndombele in mediana. Il Corriere dello Sport dedica una pagina ai ritardi del Napoli di De Laurentiis.

Su Osimhen:

“C’è un Napoli con Osi e c’è un altro campionato senza Osi, che per fare la differenza ha bisogno di restare se stesso, con o senza maschera cambia niente”.

Osimhen non si limita a segnare, “è diventato il simbolo del progresso, gioca per la squadra, è – niente retorica – il leader tecnico, funzionale a qualsiasi filosofia. Dategli un pallone e vi risolverà la partita. Ma adesso, bisognerebbe passargli una penna, per spazzare via qualsiasi sospetto o anche briciola di paura: le sei visite di Roberto Calenda, il manager dell’attaccante, non sono state sufficienti per trovare un accordo sul rinnovo, capitolo chiaramente complicato vista la connotazione di due aziende, il Napoli e Osimhen, che sono romanticamente fuse ma anche commercialmente slegate da interessi diversi”.

C’è poi il nodo centrocampo. Ndombele è rientrato al Tottenham e per il momento, al fianco di Lobotka, Anguissa e Zielinski, restano Elmas, Gaetano e Demme. Manca un centrocampista di peso che possa prendere il posto di Ndombele. E ancora: non si sa come finiranno i casi Zielinski e Lozano, distrazioni non da poco. Lozano sembra destinato a restare a Napoli almeno fino a gennaio, visto che non si è trovata ancora la quadra per il rinnovo ed è sfumato, almeno per il momento, il trasferimento a Los Angeles. Zielinski avrebbe dovuto rinnovare, ma ancora non se n’è saputo niente.

