Mbappé reintegrato in gruppo, il Psg lavora a una soluzione (Rmc Sport)

Mbappé torna ad allenarsi con il Psg. Forse sarà colpa del pareggio a reti bianche alla prima di campionato contro il Lorient, forse c’è dell’altro o forse è semplicemente un riavvicinamento. Un clamoroso colpo di scena che rimette tutto in gioco.

Già da qualche ora si mormorava di un riavvicinamento ma ancora non si avevano conferme. A darle è Rmc Sport attraverso le parole di Fabrice Hawkins che scrive:

“Kylian Mbappé, sanzionato dal Psg per diverse settimane, non è sceso in campo sabato sera per la ripresa della Ligue 1 contro il Lorient (0-0). E se le due parti restano ancora sulle loro posizioni, si mormora però, nelle ultime ore, che la tendenza sia verso un riavvicinamento. La fine della resa dei conti? Gli inizi di una futura estensione? È troppo presto per dirlo, ma la soap opera Mbappé sta vivendo un enorme colpo di scena questa domenica mattina. Secondo le nostre informazioni, l’attaccante della nazionale francese torna ad allenarsi nel gruppo principale di Luis Enrique“.

Ieri sera le Parisien ha commentato così il pareggio contro il Lorient:

“Almeno il Psg ha evitato una sconfitta che sarebbe stata una macchia su un contesto globale già molto teso”.

Qualsiasi cosa stia accadendo a Parigi, tra rivoluzioni, giocatori con le valige in mano, un pareggio che non ha rassicurato nessuno, l’unica cosa sicura è l’imprevedibilità del Psg. Prima di reintegrarlo, il club ha praticamente adottato una damnatio memoriae ai danni dell’attaccante francese.

Fabrizio Romano riporta anche una nota del Psg:

«Dopo i colloqui molto positivi e costruttivi tra il Psg e Mbappé prima della partita contro il Lorient, il giocatore è stato reintegrato nella prima squadra questa mattina».

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has been reintegrated into Paris Saint-Germain first squad.

PSG statement:

“Following very constructive, positive talks between PSG and Kylian Mbappé before game vs Lorient, the player has been reinstated into first team training squad this morning”. pic.twitter.com/qNUVRGgZbQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 13, 2023