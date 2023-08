Il Psg di Luis Enrique pareggia in casa col Lorient, Le Parisien: «meglio di una sconfitta»

Solo 0-0 nell’esordio casalingo. Mbappé in tribuna. Molta fatica in attacco ma si sono visti i principi di gioco del tecnico applaudito dai tifosi

Comincia così così l’avventura di Luis Enrique nel Psg: 0-0 in casa contro il Lorient, un esordio tutt’altro che epocale. Ma Le Parisien promuove ugualmente il debutto dell’asturiano sulla panchina dei parigini. E alla fine il quotidiano addirittura scrive:

almeno il Psg ha evitato una sconfitta che sarebbe stata una macchia su un contesto globale già molto teso.

Comunque il commento di Le Parisien è tutto sommato positivo.

Non sappiamo dove sarà il Psg tra sei mesi. Non sappiamo se farà una grande stagione, non sappiamo nemmeno se riuscirà a mantenere la stessa energia che ci ha lasciato intravedere a volte nella sua prima uscita stagionale contro il Lorient. Ma ciò di cui siamo sicuri è che questo nuovo Psg, senza stelle ma con un allenatore con una filosofia di gioco ben identificata, ci ha fatto venire voglia di essere rivisti. Ci sarà bisogno di tempo ma l’impressione generale è tutt’altro che negativa.

Il quotidiano scrive che nonostante il Psg sia ancora lontano dal calcio totale di Luis Enrique, i principi del suo football sono già visibili e sottolinea che l’ex ct della Spagna è stato calorosamente applaudito dai propri tifosi.

I precetti del suo metodo sono già ben visibili: aggressività, generosità, pressing costante e possesso talvolta addirittura sterile. È rimasto in piedi per 90 minuti lungo la linea di fondo.

Le Parisien scrive che il Psg è mancato soprattutto in attacco. In tribuna c’erano sia il nuovo acquisto Dembélé sia Mbappé il separato in casa. Gonçalo Ramos ha sprecato l’occasione più ghiotta. Una menzione speciale per l’uruguaiano Manuel Ugarte acquistato per 60 milioni dallo Sporting Lisbona. a centrocampo.

