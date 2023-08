Mario Rui si è ridotto l’ingaggio da 2,5 a 2 milioni, l’agente non ha voluto commissioni (Gazzetta)

Il terzino portoghese ha fatto qualche concessione pur di rinnovare con il Napoli. Nonostante quella che sembrava una rottura insanabile

Ieri il Napoli ha ufficializzato il rinnovo di Mario Rui per altre due stagioni, fino al 2026. Oggi dell’accordo per il prolungamento del terzino portoghese scrive la Gazzetta dello Sport. La rosea spiega che Mario Rui si è abbassato l’ingaggio a 2 milioni (contro i 2,5 percepiti in precedenza) pur di rinnovare e che il suo procuratore, Mario Giuffredi, non ha voluto commissioni per l’operazione.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“Il rapporto tra i due è sempre stato di profonda stima e anche i momenti di disaccordo sono stati superati in modo costruttivo. Questo è proprio uno di quei casi: il giocatore si è messo a disposizione per ridursi l’ingaggio ma prolungando la permanenza. L’ingaggio passa da 2,5 milioni di euro a circa 2 (gli importi sono comprensivi di bonus), per i prossimi tre anni. Giuffredi non ha richiesto alcuna commissione per questa operazione. L’agente e De Laurentiis hanno ancora un’ultima questione di cui discutere, che riguarda invece Politano; il contratto si esaurirà nel 2025, con il Napoli che ha (un’opzione a proprio favore per un’ulteriore stagione)”.

Solo qualche giorno fa, Giuffredi aveva rilasciato un’intervista in cui accusava De Laurentiis di non voler dare il giusto valore al terzino portoghese, nonostante lui avesse acconsentito a tagliarsi l’ingaggio. Tanto da arrivare a chiedere la cessione nel caso in cui fossero arrivate delle offerte. Giuffredi disse che se fosse rimasto, Mario Rui avrebbe solo ingigantito l’esercito degli scontenti in squadra. Poi il chiarimento con De Laurentiis che ha portato al rinnovo del terzino assistito da Giuffredi. Ieri l’annuncio e l’inizio di una nuova avventura con il portoghese sempre al suo posto nella linea difensiva del Napoli di Rudi Garcia.

