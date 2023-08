Mancini si è dimesso da ct dell’Italia

La Figc scrive di dimissioni ricevute ieri nella tarda serata e aggiunge che il nome del nuovo commissario tecnico sarà comunicato nei prossimi giorni

Roberto Mancini non sarà più l’allenatore della Nazionale. Il commissario tecnico si è dimesso.

La Figc ha diramato un comunicato sul proprio sito ufficiale in cui annuncia le dimissioni di Mancini. La Federcalcio scrive di dimissioni arrivate ieri in tarda serata e di cui la Federazione prende atto. Inoltre nella nota ufficiale è scritto che il nome del nuovo commissario tecnico sarà comunicato nei prossimi giorni. La logica suggerirebbe l’ipotesi Spalletti.

Di seguito il comunicato Figc.

“La Federazione Italiana Giuoco Calcio comunica di aver preso atto delle dimissioni di Roberto Mancini dalla carica di Commissario Tecnico della Nazionale italiana, ricevute ieri nella tarda serata.

Si conclude, quindi, una significativa pagina di storia degli Azzurri, iniziata nel maggio 2018 e conclusa con le Finali di Nations League 2023; in mezzo, la vittoria a Euro 2020, un trionfo conquistato da un gruppo nel quale tutti i singoli hanno saputo diventare squadra.

Tenuto conto degli importanti e ravvicinati impegni per le qualificazioni a Uefa Euro 2024 (10 e 12 settembre con Nord Macedonia e Ucraina), la Figc comunicherà nei prossimi giorni il nome del nuovo Ct della Nazionale“.

L’ormai ex commissario tecnico ha vinto con la nazionale italiana l’ultimo Europeo nel 2021. All’inizio di agosto, Mancini era stato scelto come coordinatore di tutte le nazionali maggiori, dagli Azzurri fino all’Under 20. Una decisione presa nel Consiglio Figc organizzato oggi a Roma. Nell’incarico di coordinamento, Mancini aveva come suo vice Alberto Bollini e nello staff è stato inserito anche Andrea Barzagli, che doveva occuparsi della fase difensiva. Adesso la Figc avrà il compito di ristrutturare tutto lo staff della Nazionale.

