Lukaku, contatti in corso tra Chelsea e Tottenham. Interrotti i dialoghi con la Juve (Pedullà)

Tra Juve e Chelsea non si è mai raggiunta intesa sul conguaglio. Gli Spurs devono sostituire Kane.

Il Tottenham lavora da giorni per poter trovare un valido sostituto al posto di Harry Kane. L’attaccante inglese è andato al Bayern Monaco e ora gli inglesi hanno un ampio budget per sostituirlo. Secondo Pedullà:

“Tenendo comunque conto che ci sarebbe da convincere Vlahovic che aveva espresso non poche perplessità sul trasferimento. I dialoghi con la Juve riprenderanno? Noi possiamo solo dire che oggi siamo fermi. E che nelle ultime ore ci sono stati contatti con il Tottenham: non una trattativa completata ma una pista da seguire. Gli Spurs devono sostituire Kane passato al Bayern, hanno investito sul giovane e interessante Veliz, ma un altro attaccante lo devono prendere”.

Come riportato anche nel tweet del giornalista:

“Lukaku-Tottenham: contatti tra le parti, aspettando nuovi incontri. Per il momento è fermo il dialogo con la Juve”.

#Lukaku–#Tottenham: contact between the sides, awaiting further talks. Stop talking to #Juve, for now — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 13, 2023

Tuttavia, questa trattativa fa parte di una dinamica iniziata diverso tempo fa. Anche per i media inglesi, la trattativa di Lukaku, caotica e disordinata, è solo che una pedina del domino nato dal Chelsea. Ma il Tottenham è cosciente della carenza di attaccanti in Europa.

Sul Telegraph viene pubblicato questo:

“C’è carenza di numeri 9 nei club d’élite in Europa. Gli Spurs ora ne richiedono uno, anche il Real Madrid e lo stesso Chelsea. Eppure nessuno parla di Lukaku. Con uno stipendio di circa £325.000 a settimana, questo non è affatto un affare facile. Tra le commissioni gigantesche e le uscite improvvise. Ha sempre segnato gol, anche se senza la finezza di certi suoi coetanei. C’è la sensazione che Lukaku sia meticoloso su come vuole che la squadra giochi e quando questo non è di suo gradimento iniziano i problemi. E ora i problemi sembrano essere il fattore dominante“.

