Lazio, Lotito chiude per Isaksen e Kamada in 24 ore

Il patron biancoceleste passa ai fatti e in un giorno regala a Sarri due giocatori offensivi. La prossima mossa è aumentare l’offerta per Ricci

Dopo le voci di ieri su l’umore nero in casa Lazio e la tensione fra Lotito e Sarri, tra ieri sera e oggi sono arrivati i chiarimenti attraverso un comunicato ufficiale del club e un’intervento del presidente biancoceleste sul Messaggero.

In estrema sintesi Lotito ha respinto qualsiasi voce sulla tensione in casa Lazio per il mercato e ha ribadito la piena sintonia con il proprio tecnico, sempre nel rispetto dei ruoli assegnati.

Se da un lato, quindi, la Lazio deve affrontare (di nuovo) il caso Luis Alberto, dall’altro Lotito dalle parole è passato ai fatti. Lo spagnolo non è nemmeno partito con la squadra per l’Inghilterra. Il suo entourage accusa il presidente della Lazio di non aver inviato ancora il rinnova e questa situazione non rende sereno il giocatore.

Nel frattempo, nel giro di 24 ore, Lotito ha chiuso due colpi di mercato. Per 10 milioni più bonus arriva. dal Midtjylland, Gustav Isaksen. Per l’esterno d’attacco classe 2002 è pronto un contratto da 1,5 milioni a stagione.

Dopo il danese, Lotito ha chiuso anche per Kamada. Il giapponese potrebbe arrivare da svincolato dopo l’esperienza all’Eintracht Francoforte. Su di lui, era forte la concorrenza del Milan e non solo.

Il presidente della Lazio però sembra aver trovato l’accordo con l’entourage del giocatore. Per lui è pronto un biennale con opinione di rinnovo. Secondo il Corriere dello Sport, per Lotito è lui il sostituto di Milinkovic-Savic:

“Per la Lazio è il sostituto di Milinkovic, già a segno con la maglia dell’Al Hilal. Sarri lo vuole per farlo giocare mezzala. Ruolo che lui ha fatto qualche volta in carriera, anche se ha giocato più spesso da esterno d’attacco“.

Nel mirino della Lazio però c’è anche Samuele Ricci. Lotito è pronto all’affondo secondo Sky:

“La distanza fra le parti resta ampia, col patron granata Urbano Cairo che è fermo nella sua richiesta compresa fra i 25 ed i 30 milioni di euro. Dopo il summit con Maurizio Sarri di lunedì sera il presidente biancoceleste Claudio Lotito alzerà la propria proposta nelle prossime ore, probabilmente già stasera: per convincere il club granata, da Formello dovrebbe partire un’offerta da 20 milioni di parte fissa più 3-4 di bonus, di cui la metà facilmente raggiungibili“.

ilnapolista © riproduzione riservata