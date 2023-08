La Lazio: «Lotito e Sarri ribadiscono la piena sintonia sul mercato, le indiscrezioni sono false»

Comunicato ufficiale del club: «Le voci contrarie creano danno alla società e danneggiano l’ambiente, pronti a rifarci nelle sedi opportune»

È l’estate dei comunicati e delle smentite, per la Lazio di Claudio Lotito. Oggi il club biancoceleste ha pubblicato una nuova nota sul suo sito ufficiale in cui dichiara che tra il presidente e l’allenatore non ci sono attriti relativamente alle questioni di mercato. La Lazio fa sapere che dopo l’incontro di ieri sera a Formello tra Lotito e Sarri c’è piena sintonia e il desiderio comune di rendere la squadra competitiva per la prossima stagione.

Oggi Il Messaggero raccontava di un confronto di mercato durato due ore e mezza tra Sarri e Lotito, alla presenza di Fabiani. Un incontro da cui Sarri sarebbe uscito nervoso, come una furia. La Lazio è incredibilmente in ritardo sul mercato e il tecnico non è stato accontentato rispetto ai desideri espressi. Il quotidiano romano riportava le parole di Sarri alla squadra: «Resto solo per voi, un gruppo così non l’ho mai avuto».

La Lazio ha pubblicato il seguente comunicato:

«Il presidente Claudio Lotito e il mister Maurizio Sarri, dopo l’incontro avuto ieri sera a Formello, ribadiscono “la piena sintonia nella gestione del mercato e l’unità di intenti finalizzata a rendere ancor più competitiva la squadra per la prossima stagione”. Le indiscrezioni di segno contrario emerse negli ultimi giorni e soprattutto in queste ore, oltre a non essere veritiere, creano strumentalmente un danno rilevante alla Società, che è quotata in borsa, e un effetto negativo su un ambiente che ha invece solo bisogno di armonia e serenità. Per questi motivi gli autori verranno perseguiti nelle sedi opportune».

Questo pomeriggio il portale Tag24 ha contattato il presidente della Lazio per capire che aria tira a Formello. Lotito, visibilmente irritato, ha smentito ogni ipotesi di dimissioni:

«Sarri si vuole dimettere? Ma basta. Ma che scemenze, è tutto totalmente falso, ha capito? Falso, totalmente, tutto falso, stiamo lavorando…. Ma quali dimissioni, è falso».

