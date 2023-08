La Serie A non aspetta la burocrazia e regala al Garante la sua piattaforma anti-pezzotto

Per legge l’Agicom avrebbe dovuto costruire il sistema anti-pirateria in 6 mesi. Troppi. La Lega dona allo Stato i suoi mezzi

Bella, efficace, la nuova leggere contro il “pezzotto” approvata all’unanimità da Camera e Senato. Quella che in teoria dovrebbe garantire l’oscuramento dei siti pirata entro 30 minuti dalla segnalazione di un abuso sui diritti d’autore. Peccato che i tempi della burocrazia italiana sono sempre immarcabili: l’AgCom avrebbe dovuto costruire una piattaforma in grado di svolgere il compito. La legge identifica in 30 giorni il tempo per convocare un tavolo tecnico sulla questione e sei mesi per varare una piattaforma. Troppo tardi.

regala al Garante una sua piattaforma già pronta chiavi in mano, operativa e funzionante”. E allora ecco che la Lega Serie A va oltre. Come racconta Repubblica ripreso da Calcio e Finanza , “l’organo che rappresenta i club del massimo campionato italiano

“La donazione è stataformalizzata ieri, davanti a un quotato notaio di Roma. La piattaforma permette al Garante di ricevere le segnalazioni della Lega sui siti illegittimi, con il loro indirizzo Internet univoco, e al Garante di chiamare in causa le società di Internet. Società che materialmente oscureranno i siti criminali”.

Insomma: si parte subito, con una piattaforma già testata e funzionante.

