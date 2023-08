La Federazione basca non parteciperà all’Assemblea in cui Rubiales parlerà del caso Hermoso

I baschi stanno inoltre considerando di lasciare il Consiglio d’amministrazione. All’Assemblea assenti anche Barcellona e Getafe

La Federazione basca ha deciso di non partecipare all’Assemblea di domani in cui il presidente della Federcalcio spagnola Rubiales darà spiegazioni su quanto accaduto durante la finale dei Mondiali femminili. As scrive in merito:

“Le Federazioni territoriali sono la spina dorsale per avere il controllo della Rfef (Federcalcio spagnola) e la basca è stata la prima a comunicare che non parteciperà all’incontro di questo venerdì. Un appuntamento in cui ci si aspettava di mettere in scena il sostegno del mondo del calcio al presidente, ma da cui i club e le istituzioni stanno cominciando a rinunciare. La Federazione basca, che era una di quelle che erano in sintonia con Rubiales, ha rilasciato una dichiarazione che annuncia la sua assenza: “Data la gravità di quanto accaduto alla cerimonia del trofeo della finale del Mondiale, e la successiva gestione degli eventi, la Federazione basca di calcio non parteciperà all’Assemblea Rfef. Inoltre, in vista di quanto accadrà nei prossimi giorni, verrà presa una decisione sulla continuità del nostro presidente nel Consiglio di Amministrazione della Rfef.” La Federazione basca non solo sarà assente dall’Assemblea, alla quale Barcellona e Getafe non parteciperanno e altri membri stanno considerando di fare lo stesso, ma sta considerando di lasciare il Consiglio di amministrazione”.

📝 𝗞𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗞𝗔𝗧𝗨 𝗢𝗙𝗜𝗭𝗜𝗔𝗟𝗔 𝗥𝗙𝗘𝗙-𝗘𝗞𝗢 𝗕𝗔𝗧𝗭𝗔𝗥𝗥𝗔 – 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 𝗔𝗦𝗔𝗠𝗕𝗟𝗘𝗔 𝗥𝗙𝗘𝗙 pic.twitter.com/8VKwQyiDFS — Euskadiko Futbol Federakundea – Federación Vasca (@EFF_FVF) August 24, 2023

