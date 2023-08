Gabri Veiga, il Napoli ha migliorato la sua offerta al Celta. C’è fiducia nella chiusura (Fabrizio Romano)

Il Napoli continua le manovre di avvicinamento al Celta Vigo per Gabri Veiga. Fabrizio Romano scrive su Twitter che il club di De Laurentiis ha migliorato la sua proposta per il centrocampista spagnolo nelle ultime ore. Si tratta di una proposta sempre più vicina alle richieste del Celta, che pretende non meno di 40 milioni, l’equivalente della clausola inserita nel contratto di Gabri Veiga. Il club spagnolo ha fretta di chiudere, vuole sbloccare la cessione entro la fine della settimana. Le parti, scrive Romano, sono fiduciose che si possa chiudere positivamente per il Napoli.

Romano scrive:

«Il Napoli ha appena migliorato la sua offerta per Gabri Veiga. Nuova proposta sul tavolo e trattativa sempre più vicina per i migliori talenti spagnoli Il Celta Vigo vuole trovare la soluzione finale entro la fine della settimana, prima della prossima partita. Tutte le parti fiduciose. Trattative in corso».

EXCL. Napoli have just improved their bid for Gabri Veiga. New proposal on the table and deal getting closer for Spanish top talent 🚨🔵🇪🇸

Celta Vigo want to find final solution by the end of the week — before the next game. All parties confident.

Negotiations underway. pic.twitter.com/rfA9yuvKkW

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 15, 2023