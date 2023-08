Con Neymar ai sauditi per 90 milioni, il Psg ha compiuto la rapina del secolo (Le Parisien)

Una manna dal cielo. Una cifra spropositata per uno che ha saltato più di 120 partite per infortunio, che torna da un’operazione e non gioca da febbraio

I 90 milioni che l’Arabia Saudita si appresta a pagare per Neymar sono, per il Psg, la rapina del secolo. Lo scrive Le Parisien: per il club parigino si tratta di manna scesa dal cielo.

“La storia ricorderà che al Psg l’acquisto più costoso della storia avrà portato… alla più grande vendita mai fatta. In un altro momento, in un altro club, con un altro giocatore, il caso sarebbe quasi un aneddoto a cui difficilmente presteremmo attenzione. Ma nel contesto parigino del momento e tenendo conto dei vari parametri di questo spinoso dossier, la partenza di Neymar per Al-Hilal ha l’aria della rapina del secolo per Parigi”.

Comprato dal Barcellona nel 2017 per 222 milioni di euro, l’attaccante brasiliano, oggi 31enne, porterà almeno 90 milioni di euro al club dalla capitale. Un’operazione che, con i bonus, potrebbe superare i 100 milioni di euro. Il tutto per un giocatore il cui valore si è significativamente ridotto dopo i problemi fisici ed extra calcistici degli ultimi anni.

“Una somma assolutamente monumentale e quasi inaspettata per il Psg, che riceverà poco meno della metà del prezzo investito sul giocatore sei stagioni fa. Nessun club europeo sarebbe stato in grado di firmare un tale assegno per arruolare un giocatore così talentuoso ma i cui problemi fisici ed extra calcistici hanno significativamente abbassato il rating sul mercato nel corso degli anni. Il Cies ha stimato Neymar nelle ultime settimane a 20 milioni di euro, mentre il sito Transfermarkt, specializzato nel calcolo dei valori di mercato dei calciatori, lo ha stimato a 60 milioni di euro”.

Evidentemente i problemi recenti di Neymar per l’Arabia Saudita non sono un problema.

“Anche un calciatore che ha saltato più di 120 partite con il Psg a causa di un infortunio, che sta tornando da una nuova operazione alla caviglia destra e che non ha giocato una partita ufficiale dal 19 febbraio continua a far sognare l’Arabia Saudita. Un investimento colossale per un risultato incerto”.

Un conoscitore del mercato saudita rivela a Le Parisien:

«È un dono del cielo per Parigi. I sauditi oggi sono pronti a tutto per reclutare i migliori giocatori del mondo e per loro, Neymar è ancora uno di loro. Ha solo 31 anni. Non è assolutamente un problema spendere così tanti soldi per lui. Lo vedono anche come un grande affare. Sarà pazzesco quando arriverà…».

Una follia che riguarderà anche il conto bancario del brasiliano, a cui andranno 100 milioni l’anno per due anni di contratto con l’Al-Hilal.

Le Parisien scrive:

“Per il Paris, questa più grande vendita nella storia del club – che cancella quella di Gonçalo Guedes al Valencia per 40 milioni di euro nel 2018 – è una manna dal cielo. Gli permette di salvare le sue casse e risparmiare uno stipendio annuale astronomico, stimato in quasi 40 milioni di euro”.

