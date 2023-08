Ascolti Dazn, seconda giornata Serie A: per Juve-Bologna 900mila spettatori, il Napoli 480mila

In totale 3,8 milioni di spettatori. Sorprende Salernitana-Udinese con 326mila spettatori. Ultima Monza-Empoli con 32mila spettatori

Sono stati comunicati gli ascolti Dazn della seconda giornata di campionato.

In totale gli ascoltatori sono stati 3.791.249.

Il match più visto è stato Juventus-Bologna con 897.474 spettatori medi.

Al secondo posto Cagliari-Inter con 831.598 spettatori.

Napoli-Sassuolo con 482.279 spettatori

Verona-Roma 371.040 spettatori

Milan-Torino 345.903 spettatori (ma non in esclusiva)

Salernitana-Udinese 326.154 spettatori

Frosinone-Atalanta 198.784 spettatori (non in esclusiva)

Lazio-Genoa 166.613 spettatori (non in esclusiva)

Fiorentina-Lecce 139.214 spettatori

Monza-Empoli 32.190 spettatori

Gli ascolti Dazn sono tutti di origine censuaria, misurati tramite SDK, su tutti i dispositivi e comprendono quindi i tv nelle seconde case; fanno eccezione gli ascolti Dazn provenienti dai canali sat distribuiti da Sky e da TivùSat che sono di origine campionaria (SuperPanel) e escludono i tv nelle seconde case.

A grande richiesta, gli ascolti della Saudi League: 14/8, Al Nassr-Al Ettifaq: 29.000 spettatori su La7D (replica su La7, 64.000 spettatori)

24/8, Al Riyadh-Al Ittihad: 19.000 su La7D (replica su La7, 154.000)

28/8, Al Hilal-Al Ettifaq: 30.000 su La7D (replica su La7, 52.000) — Giuseppe Pastore (@gippu1) August 29, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata