Abodi: «Strane le dimissioni di Mancini. Le nomine dello staff non erano concordate con lui?»

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’Ansa per commentare le improvvise dimissioni di Roberto Mancini dalla panchina della Nazionale italiana. Abodi si è detto molto perplesso per la notizia, che lui stesso ha appreso dalla stampa. E ha posto una domanda le recenti nomine dello staff delle nazionali non erano state concordate con Mancini?

Queste le parole di Abodi:

«Sono dispiaciuto e perplesso, è una decisione che arriva a sorpresa a Ferragosto: tutto molto strano. L’ho saputo dai media. Tra l’altro mi viene da pensare: le nomine dello staff tecnico azzurro annunciate recentemente erano state concordate con lui o no?».

Abodi ha anche commentato le dimissioni di Mancini con un post su Twitter:

«Sorpreso, dispiaciuto, perplesso. Il tempo aiuterà a comprendere le ragioni di questa scelta e della tempistica. Un ringraziamento a Roberto Mancini per quello che ha fatto e dato da Ct della nostra Nazionale in questi anni».

