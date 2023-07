Sarri pensava di diventare il Ferguson della Lazio e invece si è ritrovato un Lotito diesse (CorSport)

Con l’uscita di Tare allenatore e presidente dovevano diventare la coppia di mercato più temuta dell’estate e invece sono entrati in collisione

Il Corriere dello Sport torna sul conflitto interno alla Lazio tra l’allenatore, Maurizio Sarri, e il presidente, Claudio Lotito. Un conflitto ingigantito dal caso Sow. Sarri freme per un incontro con il presidente, che però rientrerà a Formello solo martedì.

“Il tecnico rientrerà domani a Formello per la ripresa degli allenamenti e freme per parlare con Lotito. Lotito ieri ha raggiunto Cortina, vi rimarrà anche oggi, martedì sarà a Formello per incontrare Sarri. Doveva essere la coppia di mercato più temuta dell’estate e invece tutti e due cercano di prendere il comando sull’altro. Sarri è rimasto spiazzato, era convinto di essere al centro delle strategie, di essere assecondato e accontentato. S’è ritrovato un Lotito diesse: «I giocatori li scelgo io». Martedì sarà l’1 agosto e il mercato della Lazio piange”.

Il quotidiano sportivo scrive che le distanze tra Sarri e Lotito sono nette.

“Non siamo allo strappo e neppure allo scontro, ma i segnali sono preoccupanti”.

E ancora:

“I no di Sarri hanno motivazioni precise. Per mesi è stato raccontato che sarebbe diventato il Ferguson della Lazio, che avrebbe fatto da regista del mercato e non solo da direttore d’orchestra, ruolo cui è stato relegato da Lotito. S’è ritrovato a fare lo spettatore di mercato”.

“Con l’uscita di Tare tutti pensavano che Lotito e Sarri avrebbero formato una coppia irresistibile, infrangibile. Ma presidente e tecnico sono entrati in collisione presto. Lotito non gli ha dato carta bianca sul mercato per il timore di dover spendere cifre da capogiro, non può permetterselo neppure dopo il ritorno in Champions e la cessione di Milinkovic per 40 milioni. I nomi proposti da Sarri avrebbero consentito alla Lazio di fare il salto e di lottare per il vertice. Lotito, sul mercato, non cambia filosofia. E fare coppia con lui forse è diventato impossibile”.

ilnapolista © riproduzione riservata