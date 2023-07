Osimhen verso il rinnovo col Napoli, clausola a 140-150 milioni (Sky)

Nessuna informazione sull’ingaggio del nigeriano. L’accordo dovrebbe essere fino al 2027 o al 2028

Osimhen più vicino al rinnovo con il Napoli, secondo Sky Sport.

Importanti passi in avanti tra il Napoli e il procuratore di Victor Osimhen per il rinnovo del contratto. Non c’è ancora accordo sull’importo della clausola rescissoria. Dagli iniziali 200 milioni di euro si è scesi a 140-150 milioni. L’incontro decisivo potrebbe essere il prossimo.

Sky non ha detto nulla sullo stipendio del nigeriano.

Il nuovo accordo dovrebbe essere almeno fino al 2027, forse anche 2028.

