Lukaku, l’Al Hilal offre più di 50 milioni al Chelsea

Secondo quanto scritto da Sky Sport Uk e riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’Al Hilal sarebbe interessata ad ingaggiare Romelu Lukaku. L’Arabia Saudita, in questo modo, porterebbe nel suo campionato un’altra stella del calcio europeo:

“È l’Al Hilal la squadra che sta cercando di convincere Romelu Lukaku a scegliere la Saudi Pro League anziché la Juventus. Il team saudita che quest’estate ha già messo le mani sul laziale Milinkovic-Savic e che dai blues ha preso Koulibaly, ha da tempo puntato il belga. Lui per ora non ci sente, ma l’Al Hilal ha dimostrato di avere gli argomenti giusti per convincere anche i giocatori più riluttanti. L’offerta è più alta rispetto a quella di Inter e Juve, superiore ai 50 milioni di euro. Sia bianconeri che nerazzurri erano arrivate a 40 milioni, bonus compresi, con la parte fissa messa sul piatto dalla Juve più alta di quella dei nerazzurri, anche se condizionata alla cessione di Vlahovic entro il 4 agosto. L’Al Hilal invece i 50 milioni è pronto a pagarli tutti e subito. Il problema dei sauditi per ora è Lukaku, che secondo la stampa inglese avrebbe detto no alla loro faraonica offerta di 50 milioni di euro (lordi) per due stagioni, desideroso di rimanere nel grande calcio europeo, meglio se in Italia e di sicuro non a Londra.”

L’attaccante belga domani riprenderà gli allenamenti con il Chelsea:

“Lukaku comincerà ad allenarsi, da indesiderato in una squadra da cui vuole andarsene e in cui nemmeno la tifoseria lo vuole, sperando di risolvere presto la sua situazione. Partendo per Torino e giocare nella Juventus, secondo i desideri dei bianconeri e al momento del giocatore. Ma l’Al Hilal aspetta, pronto ad alzare ulteriormente la propria faraonica offerta. Anche gli arabi però non aspetteranno in eterno.”