Il Psg sconvolto dall’aggressione a Donnarumma: «è terrificante, folle e inaccettabile»

Il portiere è stato colpito più volte dai ladri, che gli hanno causato ferite alla testa. Ha dato la disponibilità a partire comunque per la tournée in Asia

Il Psg è scioccato da quanto accaduto stanotte a Gigio Donnarumma. Il portiere è stato sequestrato in casa da una banda formata da quattro persone. Donnarumma e la sua compagna, Alessia Elefante, sono stati legati e derubati nella loro casa parigina. Sono riusciti a liberarsi verso le 3.20 del mattino e hanno dato l’allarme entrando in un albergo di lusso dove sono state allertate le forze dell’ordine. Poi sono stati portati in ospedale. I malviventi hanno portato via un bottino di 500mila euro.

Il Psg oggi pomeriggio ha giocato un’amichevole contro il Le Havre a Poissy, ma le menti dei calciatori e dei dirigenti erano rivolte a quanto accaduto a Donnarumma, scrive Le Parisien.

“Se i giocatori erano a Poissy, le loro menti erano rivolte alla situazione del loro portiere titolare Gianluigi Donnarumma e della sua compagna Alessia Elefante, vittime di un violento furto nella loro casa parigina nella notte tra giovedì e venerdì”.

Una piaga, quella dei furti, che ha già colpito altre volte i giocatori del Psg, negli ultimi anni. Ma a colpire più delle altre volte è stata la brutalità dell’aggressione.

“La piaga dei furti è regolarmente caduta sul Psg negli ultimi anni. Ma la brutalità dell’aggressone a casa del 24enne italiano, nell’ottavo arrondissement di Parigi, non ha eguali con precedenti eventi di questo tipo. E ha causato un vero shock a tutti i componenti del club”.

Donnarumma e la sua compagna sono stati tenuti sotto la minaccia di un’arma mentre i ladri sottraevano orologi, gioielli e pelletteria di lusso. Donnarumma è stato colpito alla testa.

“Dopo aver legato il portiere nella lussuosa residenza, i criminali lo hanno attaccato fisicamente dandogli diversi colpi, che gli hanno causato due ferite sanguinanti alla testa”.

Illesa, invece, la compagna. L’entourage del portiere italiano non ha rilasciato commenti e si è affidato al lavoro degli investigatori. Donnarumma, dal canto suo, ha fatto sapere a Luis Enrique che è a sua disposizione per il tour in Giappone e in Corea del Sud che inizia domani.

“A meno di un cambio dell’ultimo minuto, l’italiano si sente pronto a fare il viaggio in Asia e dovrebbe quindi volare con il resto del gruppo convocato per lo stage”.

Ma il Psg è scioccato.

“Le circostanze violente in cui si sono svolti gli eventi hanno comunque causato shock al Psg, particolarmente attento alla questione della sicurezza dei suoi uomini. Internamente, la protezione dei giocatori è una priorità ed una questione presa molto sul serio. Il club parigino continua ad applicare una politica di sicurezza molto importante stagione dopo stagione al suo gruppo, composto da stelle di fama mondiale, e ai suoi dipendenti”.

“I compagni di squadra del portiere sono rimasti sbalorditi dalla brutalità del furto avvenuto nei pressi di alcune case occupate da giocatori parigini. Un parente di un dirigente del Psg confida che «quello che è successo a Donnarumma è assolutamente terrificante. È folle e inaccettabile che tali azioni possano aver luogo».

