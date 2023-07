Il Napoli sapeva da tre mesi che Kim sarebbe partito e non ha ancora trovato il sostituto (Libero)

Garcia non si lamenta perché è nuovo, ma cosa avrebbe detto se fosse stato al secondo o terzo anno di contratto?

Il Napoli sapeva da tre mesi che Kim sarebbe partito e non ha ancora trovato il sostituto. Lo scrive Claudio Savelli su Libero, in un pezzo dedicato al tormento degli allenatori che hanno ancora le squadre incomplete quando mancano poche settimane alla ripresa del campionato.

Sarri chiede quattro rinforzi per la Lazio, Mourinho non ha la punta per la sua Roma, Inzaghi è ancora senza portiere, Allegri vive ancora nell’incertezza di cosa accadrà ai suoi attaccanti e anche a Rudi Garcia manca il difensore centrale dopo l’addio di Kim. Dell’allenatore del Napoli, Savelli scrive che non si lamenta perché è appena arrivato, ma chissà cosa avrebbe detto se fosse stato al suo secondo o terzo anno di contratto.

“Non si lamenta Rudi Garcia perché è nuovo e allena il Napoli campione d’Italia, ma chissà cosa avrebbe detto di questo inizio senza centrale di difesa titolare se fosse al secondo o terzo anno: da tre mesi si sapeva che Kim sarebbe partito ma il sostituto non è ancora arrivato. E le posizioni di Zielinski e Lozano sono ancora in bilico”.

Una menzione speciale Savelli la riserva a Inzaghi.

“Pare un santo. È partito per la tournée senza portieri. Non uno ma ben due. Se un tempo potevi inserirlo anche alla fine che tanto faceva un altro sport, oggi il portiere è parte integrante del gioco e deve allenarsi con in compagni quanto prima. Soprattutto con chi è abituato a Onana. Nonostante il doppio buco – anzi, triplo, considerando che manca anche l’attaccante – il mister ha dichiarato che l’obiettivo è lo scudetto”.

L’unico allenatore che non si può lamentare è Pioli, con il Milan che è già all’ottavo acquisto.

“Avrà il problema di assemblare la formazione. Ma è meglio avere molti nuovi che non averli affatto”.

