Il Napoli è imperscrutabile: Garcia come gestirà l’eredità di Spalletti? (Gazzetta)

Se fosse rimasto Spalletti, sarebbe stata di certo la squadra da battere, ma appena Garcia accelererà i cambiamenti si avvertiranno le prime difficoltà

Il Napoli è imperscrutabile, scrive Sebastiano Vernazza sulla Gazzetta dello Sport. Se fosse rimasto Spalletti sarebbe stata sicuramente la squadra da battere nel nuovo campionato di Serie A, avrebbe potuto aprire tranquillamente un ciclo, ma ora che ha cambiato allenatore, con l’arrivo di Garcia, è tutto da vedere. Cosa ritoccherà Garcia nel Napoli? All’inizio la squadra probabilmente procederà sulla scorta dell’abitudine nel gioco inaugurato da Spalletti, ma bisognerà vedere come reagirà alle prime accelerate inferte da Garcia ai cambiamenti legati alla sua filosofia di gioco. C’è poi ancora da risolvere il nodo Osimhen, per il quale non è ancora arrivato il rinnovo e si attende di capire se arriveranno offerte irrinunciabili per il suo acquisto, con l’incognita legata al mercato e alle decisioni che prenderà Mbappé.

Vernazza scrive:

“A proposito del Napoli. Se fosse rimasto Spalletti, non avremmo dubitato nel candidarlo a squadra da battere. Spalletti avrebbe potuto aprire un mini-ciclo senza chiedere rinforzi lunari. Garcia lo ha sostituito e chissà come gestirà l’eredità spallettiana, il lascito del gioco stellare: che cosa (ri)toccherà? E non sappiamo, al di là delle richieste roboanti, quale sia l’offerta reale che indurrebbe De Laurentiis a vendere Osimhen. Il Napoli è imperscrutabile, anche se certi meccanismi non si fermeranno di colpo. All’inizio il Napoli procederà per abitudine. Le difficoltà si avvertiranno quando Garcia accelererà i cambiamenti”.

Oggi Garcia inizierà ufficialmente il suo nuovo corso. Il nuovo allenatore sarà a Castel Volturno per incontrare i giocatori, anche se non tutti, visto che i nazionali raggiungeranno il resto della squadra direttamente in Trentino. Tra questi anche Osimhen e Kvaratskhelia. La partenza per Dimaro è prevista per giovedì. Garcia ha già convocato per oggi una riunione con lo staff medico e tecnico a Castel Volturno per iniziare a lavorare in vista del ritiro estivo in Trentino. Sempre oggi, nel pomeriggio, il Napoli presenterà la nuova maglia, con il nuovo sponsor Msc crociere.

