Garcia sarà a Castel Volturno lunedì: già convocata riunione con lo staff tecnico e medico (Repubblica)

L’allenatore si prepara a imbastire il lavoro in vista del ritiro in Trentino: giovedì la partenza per Dimaro. Il tecnico arriverà a Napoli nel weekend

Lunedì Rudi Garcia farà ufficialmente il suo esordio in casa Napoli. Il nuovo allenatore sarà a Castel Volturno per incontrare i giocatori, anche se non tutti, visto che i nazionali raggiungeranno il resto della squadra direttamente in Trentino. Tra questi anche Osimhen e Kvaratskhelia. La partenza per Dimaro è prevista per giovedì. Repubblica Napoli scrive che Garcia arriverà a Napoli tra domani e domenica. Per lunedì il nuovo tecnico ha già convocato una riunione con lo staff medico e tecnico a Castel Volturno per iniziare a lavorare in vista del ritiro estivo in Trentino. A Castel Volturno ci saranno solo pochi dei giocatori titolari nel Napoli. Sicuramente saranno presenti Mario Rui, Olivera, Politano e Lozano, reduce da un problema al ginocchio. Per incontrare gli altri, Garcia dovrà aspettare l’arrivo a Dimaro Folgarida.

“L’avventura del nuovo condottiero sta per cominciare. Arriverà in città tra domani sera o al massimo domenica. Lunedì ha convocato una riunione con tutto lo staff medico e tecnico all’SSCNapoli Konami Training Center di Castel Volturno per impostare il lavoro che comincerà venerdì a Dimaro-Folgarida. Nei due giorni precedenti, tra mercoledì e giovedì, ci saranno i test medici dei calciatori a disposizione. I titolari saranno pochi: tra gli altri Mario Rui, Olivera, Politano e Lozano (reduce da un problema al ginocchio), tutti gli altri si metteranno a disposizione direttamente a Dimaro-Folgarida, compreso Osimhen che è atteso nella Val di Sole intorno al 18 luglio, salvo proposte indecenti in arrivo dalla Francia”.

Lo staff di Garcia comprende anche almeno tre collaboratori che già hanno lavorato con Spalletti: il team manager Giuseppe Santoro, il preparatore atletico Francesco Sinatti (ha lavorato anche con Sarri a Napoli) e il match analyst Simone Beccaccioli (col quale lo stesso tecnico francese aveva lavorato ai tempi della Roma). A questo gruppo il tecnico ha unito Stephane Jobard, suo vice dai tempi del Marsiglia e Claude Fichaux, altro collaboratore tecnico di lunga data. Ma l’uomo “chiave” probabilmente è Paolo Rongoni, preparatore atletico che ha voluto proprio Garcia.

