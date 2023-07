Il Bayern blocca Sommer: l’Inter parte per il Giappone con un solo portiere   

Tuchel non vuole trovarsi scoperto tra i pali e ha bloccato la cessione dello svizzero. E c’è anche il nodo clausola.

Il Bayern Monaco non libera Sommer e per l’Inter il dopo Onana si complica terribilmente. Al momento i nerazzurri hanno soltanto Di Gennaro che può difendere la porta, dopo l’addio di Onana e Handanovic. E domenica la squadra partirà per la tournée in Giappone.

La Gazzetta scrive:

“Per quel che riguarda lo svizzero c’è ancora da aspettare: la trattativa del Bayern con il Valencia per Giorgi Mamardashvili si è bloccata, secondo alcune fonti addirittura è naufragata definitivamente. E così Tuchel, che non ha garanzie fisiche da Neuer e non vuole trovarsi scoperto nel ruolo, ha bloccato la cessione di Sommer. Anche perché, come filtra dal Bayern, la clausola rescissoria contenuta nel contratto dello svizzero è scaduta: tradotto anche pagando 6 milioni, l’Inter non potrebbe prenderlo. E poco importa se l’entourage del calciatore assicura che invece la clausola è ancora attiva: il club di viale della Liberazione la ritiene troppo onerosa per un estremo difensore che di anni ne compirà 35 tra pochi mesi. Le parti hanno dunque deciso di riaggiornarsi tra qualche giorno, magari di “incrociarsi” in Giappone. Fermo restando che Sommer continua a spingere per trasferirsi all’Inter, società con la quale ha già raggiunto un accordo biennale (con opzione per un anno in più) e che ha scelto per essere titolare nella stagione che porta all’Europeo”.

Il Messaggero scrive che la trattativa tra Inter e Bayern per Sommer si è arenata sulla clausola rescissoria del portiere svizzero, spiega Il Messaggero.

“Da una parte i bavaresi vorrebbero il pagamento dei sei milioni di euro; dall’altra i nerazzurri non si schiodano dall’offerta di quattro milioni”.

Così, la dirigenza interista pensa alle alternative e spuntano i nomi di Audero e De Gea.

“Così adesso Beppe Marotta e Piero Ausilio hanno il piano B. Si tratta di Audero della Sampdoria. Ma hanno anche

fatto un tentativo per De Gea, offrendo allo spagnolo cinque milioni a stagione”.

