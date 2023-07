Con l’Al Hilal in agguato, Osimhen potrà chiedere più soldi al Napoli per il rinnovo (CorSera)

Il giocatore potrebbe utilizzare la pressione saudita per manifestare maggiori pretese nei colloqui per il rinnovo fino al 2027 con Adl.

L’Equipe ieri ha lanciato la bomba: Mbappé ha rifiutato di dialogare con la delegazione dell’Al Hilal arrivata a Parigi per provare a convincerlo a trasferirsi in Arabia e i sauditi hanno deciso di dirottare le loro mire su Victor Osimhen. Il Corriere della Sera scrive che, forte dell’interesse degli arabi, adesso Osimhen potrà chiedere di più al Napoli per rinnovare il suo contratto.

“Ora a Napoli i tifosi trattengono il fiato: quando Aurelio De Laurentiis aveva fissato il prezzo in 200 milioni per privarsi dell’attaccante, la cifra pareva un’iperbole. Nessuno in quei giorni poteva prevedere la disponibilità illimitata della carta di credito dell’Al Hilal che per il capocannoniere della A può spingersi fino a quella cifra. Ma ora cosa succederà? L’agente del giocatore, che a Dimaro aveva iniziato i colloqui per il rinnovo con il club, racconta che sono stati compiuti passi in avanti verso la conferma del giocatore. All’interno del club si respira fiducia sulla possibilità di raggiungere un punto di intesa e oggi il centravanti si unirà alla squadra nella seconda parte del ritiro che comincia a Castel di Sangro. Va da sé che anche qualora il giocatore non fosse ingolosito dalla pioggia di petrodollari, di certo manifesterebbe maggiori pretese nei colloqui propedeutici al prolungamento fino al 2027 con Adl. Ogni scenario non si può a priori escludere”.

