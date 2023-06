Inter, l’imprenditore finlandese Zilliacus è interessato all’acquisto del club (Reuters)

Zilliacus, ex imprenditore di Nokia, è stato tra i possibili acquirenti del Manchester United. Suning nega che siano arrivate offerte

Le ultime prestazioni dell’Inter in Champions League hanno aumentato il valore del club sul mercato. Non a caso parecchie voci si sono inseguite sulla possibilità che Steven Zhang possa vendere il club. La notizia di questi ultimi giorni riguarda il possibile interessamento di Thomas Zilliacus, imprenditore finlandese, che avrebbe l’idea di assumere il controllo dell’Inter. Lo scrive Reuters.

In precedenza c’erano state altre società che avevano mostrato interesse: ad esempio Goldman Sachs e la banca statunitense Raine, che ha gestito la vendita del club di Premier League Chelsea lo scorso anno.

Inter: chi è Zilliacus, l’imprenditore finlandese che si dice voglia acquistarla

Zilliacus, tra l’altro, era presente a San Siro in occasione del derby di ritorno di Champions League contro il Milan, vinto dai nerazzurri per 1-0 con la rete di Lautaro Martinez. L’imprenditore è un ex dirigente della Nokia, emerso quest’anno come potenziale offerente del Manchester United. Ha poi abbandonato la corsa per l’acquisizione del club. nato a Helsinki, vanta una illustre carriera nel mondo degli affari e in quello politico. In possesso di un Master di Scienze dell’Economia presso la Hanken Business School di Helsinki, è stato eletto all’età di 25 anni nel Consiglio comunale di Helsinki. Lo stesso anno, Nokia Corporation lo ha assunto come responsabile globale del marketing aziendale e del brand. Dopo aver abbandonato la Nokia ha fondato la propria società, la Asia-Pacific Strategic Alliances Group. Non è completamente nuovo al mondo del calcio, essendo stato presidente dell’Hjk Helsinki, club finlandese che ha giocato nel girone della Roma in Europa League.

La parola adesso spetterà a Suning

L’articolo di Reuters si sofferma su quanto succederà probabilmente dopo la finale di Istanbul contro il Manchester City, valida per la Champions League:

“I consulenti probabilmente fisseranno una scadenza per un round finale di offerte per l’Inter nelle prossime quattro settimane. C’è chi dice che un accordo potrebbe essere completato entro la fine dell’estate. Tuttavia, Suning ha negato che un accordo fosse in lavorazione. Un rappresentante dei media di Suning Holdings Group ha detto che non sono arrivate offerte. Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha dichiarato l’anno scorso che i proprietari si sono impegnati a lungo termine. Per sostenere le sue finanze dopo la pandemia, Inter si è assicurata un finanziamento di 275 milioni di euro ($296 milioni) da Oaktree Capital Management, che dovrà essere restituito il prossimo anno“.

ilnapolista © riproduzione riservata