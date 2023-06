Andrea Agnelli ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro i due anni di squalifica

Lo riporta Repubblica. Oggi, il team di legali di Agnelli guidato dall’avvocato Angiolini, ha presentato appello alla giustizia amministrativa

L’ex presidente della Juventus, Andrea Agnelli ha presentato ricorso al Tar del Lazio contro la sua squalifica per due anni a causa della vicenda plusvalenze. Lo scrive Repubblica:

“Proprio oggi, lunedì 19 giugno, scadevano i termini per presentare appello alla giustizia amministrativa. A guidare il team di legali di Agnelli in questo ambito è l’avvocato Vittorio Angiolini. Si tratta del filone della giustizia sportiva che aveva portato alla penalizzazione di dieci punti in campionato per la Juventus, facendo scivolare i bianconeri dal terzo posto virtuale al settimo“.

Il Collegio di Garanzia del Coni aveva infatti deciso per Andrea Agnelli la squalifica di due anni. L’ex presidente della Juve aveva poi rifiutato la proposta di patteggiamento in quanto l’accordo con la procura federale gli imponeva di rinunciare proprio ad eventuali ricorsi sulle sanzioni.

ilnapolista © riproduzione riservata