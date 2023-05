Sarri: «La sconfitta col Torino ci ha messi in difficoltà, perdere a San Siro ci sta»

A Sky Sport: «Stasera vedremo come stiamo. Vorrei vedere le cose che non sto vedendo in questo momento»

L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport poco prima della gara di campionato di Serie A contro il Lecce allo stadio Olimpico. Di seguito le dichiarazioni di Sarri:

“Stasera vedremo come stiamo, abbiamo fatto prestazioni altalenanti ma quella che ci ha messo in difficoltà è stata la sconfitta contro il Torino, perdere a San Siro ci sta. Vorrei vedere le cose che non sto vedendo in questo momento”.

A Sarri è stato chiesto di Marcos Antonio:

“Non dipende da lui, dipende dalle caratteristiche dei nostri centrocampisti, che in questo momento non regge le caratteristiche di Marcos Antonio. Spero si faccia una grande prestazione”.

