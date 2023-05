Palladino attacca la Roma: «mai visto una panchina protestare tanto, una roba scandalosa»

Il tecnico del Monza: «Per me Chiffi ha arbitrato benissimo, ce l’avevo col quarto uomo. Chiffi è stato uno dei migliori arbitri e non ha sbagliato nulla»

Al termine di Monza-Roma 1-1 Mourinho ha attaccato l’arbitro Chiffi. Palladino, tecnico del Monza, ha invece attaccato il comportamento della panchina giallorossa.

“Chiffi è stato uno dei migliori arbitri e non ha sbagliato nulla, ovviamente per quello che mi riguarda. Ce l’avevo col quarto uomo. Non ho mai visto protestare così una panchina avversaria, una roba scandalosa quella che hanno fatto oggi. Chiffi è stato perfetto ed ha arbitrato molto bene. Il Monza ha fatto una prestazione di spessore, livello, sostanza e carattere. La Roma ci ha fatto giocare male tecnicamente e ci ha fatto giocare sporco perchè spezza tutte le linee di passaggio ed è brava a sfruttare gli errori degli avversari. Noi siamo stati bravi ad adattarci al tipo di gioco e nella ripresa abbiamo fatto bene. Gara poi spezzetata ma ci abbiamo provato fino alla fine per trovare il guizzo finale ma va bene così”.

L’errore di Di Gregorio è costato il gol



“Lui è un fenomeno ed un grande portiere, deve continuare a giocare così. Non me ne frega dell’errore tecnico, se decidiamo di costruire da dietro ci può stare. Deve continuare così e se non lo fa mi arrabbio”.

ilnapolista © riproduzione riservata