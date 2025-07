Ufficiale, il Napoli nomina Tommaso Bianchini nuovo Direttore Generale dell’Area Business

La Società Sportiva Calcio Napoli ha appena annunciato Tommaso Bianchini come nuovo Direttore Generale dell’Area Business. Lo ha fatto tramite una nota ufficiale sul proprio sito, in cui spiega anche quali saranno le mansioni del 41enne manager romano.

Napoli, Tommaso Bianchini nominato nuovo Direttore Generale dell’Area Business

“Il Presidente Aurelio De Laurentiis è lieto di comunicare la nomina di Tommaso Bianchini a Direttore Generale dell’Area Business, intendendosi per Area Business la zona sotto menzionata di sua competenza. Bianchini riporterà direttamente al Presidente De Laurentiis e all’Ad Andrea Chiavelli e avrà diretta responsabilità nelle Aree Marketing, Commerciale, Merchandising e Stadium Innovation, che dovrà generare una diversa utilizzazione dello stadio stesso”.

Bianchini DG Area Business di SSC Napoli 👇https://t.co/73u9hQacly — Official SSC Napoli (@sscnapoli) July 14, 2025

Lo ricordiamo, Tommaso Bianchini faceva già parte del Napoli dal gennaio 2022 in qualità di Chief Revenue Officer. In precedenza, aveva lavorato anche con Fiorentina e Venezia, dopo aver conseguito un master in Sport Business e studiato all’Università Bocconi.

Arezzo e Catanzaro saranno le prime avversarie del Napoli di Conte a Dimaro

Non manca molto al via del ritiro del Napoli in quel di Dimaro – Folgarida. Arrivano novità importante sulle amichevoli che gli azzurri disputeranno. Nessun test contro i dilettanti, si farà subito sul serio contro formazioni professionistiche quali Arezzo (Serie C) il 22 luglio e Catanzaro (Serie B) il 26. A seguire il comunicato della Val di Sole con tutte le info.

Dimaro, il Napoli di Conte affronterà Arezzo e Catanzaro

“Sarà l’Arezzo la prima avversaria del Napoli durante il ritiro di Dimaro, nella preparazione della stagione 2025-26. L’appuntamento è alle ore 18 di martedì 22 luglio, con l’esordio del campione ex Manchester City Kevin De Bruyne. A Dimaro Folgarida esordirà anche ‘McFrtm’ ovvero lo scozzese McTominay giunto lo scorso anno a Napoli alla fine di agosto. La seconda avversaria della squadra del presidente Aurelio De Laurentiis sarà il Catanzaro, formazione che affronterà il campionato di serie B. I biglietti sono già in vendita sul sito www.liveticket.it/ritironapolivaldisole“.

“Non ci sarà, quindi, il consueto test contro i dilettanti dell’Anaune Val Di Non. Conte vuole alzare subito il livello degli avversari. E così il Napoli affronterà l’Arezzo, a sua volta in ritiro in Trentino dal 13 al 26 luglio. I toscani sono una realtà di serie C, nella scorsa stagione si sono fermati ai play-off contro la Vis Pesaro. Hanno ambizioni importanti per la prossima stagione e misureranno le prime fatiche della preparazione contro un avversario di livello internazionale. Una gioia per il presidente Guglielmo Manzo, imprenditore nel settore della commercializzazione di energia e gas di origini napoletane e grande tifoso dei colori azzurri”.

“Conte inoltre è un ex Arezzo. Ha iniziato la sua avventura da allenatore proprio nel club amaranto in serie B nella stagione 2006-07 e in una recente intervista a Sky ha dichiarato che proprio durante quell’esperienza ha compiuto lo “switch” a livello psicologico dal ruolo di calciatore a quello di tecnico. Presenti diversi ex Napoli come il direttore sportivo Aniello Cutolo, l’allenatore Cristian Bucchi – centravanti azzurro nella stagione 2006-07, quella in cui gli azzurri tornarono in serie A – e Jacopo Dezi, centrocampista classe 1992”.

“Un po’ di Napoli c’è anche nelle fila del club calabrese dove il direttore sportivo è Ciro Polito, con una carriera da portiere iniziata da scugnizzo nel suo quartiere, l’Arenaccia. Sarà un appuntamento interessante per il Napoli contro la squadra allenata da Alberto Aquilani, legato ad Antonio Conte dai tempi della Nazionale. L’ex centrocampista della Roma ha terminato la sua avventura con la maglia dell’Italia nel 2014, proprio quando il salentino era il commissario tecnico. Il 26 luglio si ritroveranno sulle panchine di Napoli e Catanzaro”.