Mourinho: «La Roma non ha la forza per dire “quest’arbitro non lo voglio”»

Dopo Monza-Roma 1-1: «la Roma deve crescere ancora da questo punto di vista. Sono andato in panchina col microfono, per tutelarmi»

Alcune dichiarazioni di Mourinho in conferenza stampa dopo Monza-Roma 1-1 (tratta da roma.info)

«Uno dei più scarsi che abbia mai visto in carriera», così José Mourinho definisce l’arbitro Chiffi che ha diretto Monza-Roma. «Non ha influito sul risultato», precisa ma fa a pezzi il direttore di gara. «Tecnicamente è orribile, non è per niente empatico, non crea rapporto con nessuno… dà perfino il rosso a un giocatore che scivola al minuto 96 in una partita morta».

Ma se i giallorossi subiscono situazioni del genere è anche per un’altra ragione e qui il tecnico portoghese attacca direttamente la società che non ha abbastanza peso politico per farsi rispettare.

«Non ha la forza per dire “questo arbitro non lo vogliamo”. Così è molto dura. Penso che la Roma deve crescere ancora da questo punto di vista. Ci sono squadre che dicono “questo arbitro” non lo voglio, ma la Roma non ha ancora questa capacità nel suo dna».

E ancora: «Stasera sono andato in panchina col microfono, dallo spogliatoio al campo. Per proteggermi».

