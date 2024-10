Kvaratskhelia, nodo rinnovo: l’agente chiede una commissione per averlo portato a Napoli (Di Marzio)

«Sul piatto una clausola da 80 milioni ritenuta troppo bassa dal Napoli, che vorrebbe partire da uno stipendio di 5 milioni come base fissa»

Nelle ultime ore l’entourage di Kvaratskhelia si è incontrato con Manna, e sono previsti nuovi incontri per il rinnovo. Intanto, vi sono stati dei segnali incoraggianti per avvicinare le parti e trovare quindi una sintesi. Il giocatore chiede un rinnovo a 8 milioni di euro, con il Napoli che di fatto gli triplicherebbe l’ingaggio attuale. L’esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio spiega però che ci sarebbe un problema con l’agente del georgiano

Kvaratskhelia, rinnovo col Napoli e richieste dell’entourage

«Per il rinnovo di Kvara, il Napoli offre una base di 5 milioni a salire negli anni, con una cifra che però non andrebbe a superare gli 8 milioni. La richiesta dell’entourage dell’esterno è invece di 5 milioni a salire fino a 8-9 dal terzo o quarto anno. Ma il nodo della questione riguarda la clausola: la richiesta dell’entourage è quella di 80 milioni più una commissione per la vendita come riconoscimento per aver portato il georgiano agli azzurri nell’estate del 2022 per 9 milioni più bonus. Il Napoli, invece, non vorrebbe inserire tale clausola, o quantomeno vorrebbe alzarla dato che ritiene la cifra non adeguata.

Attualmente, Kvaratskhelia percepisce uno stipendio di 1.6 milioni più diritti d’immagine. Il calciatore ha festeggiato a San Siro contro il Milan la sua presenza numero 100 con la maglia azzurra, condite da 53 contributi al gol tra reti e assist. Gara in cui ha trovato anche la via del gol, per la prima volta in carriera in quello stadio.»

Khvicha Kvaratskhelia (o Kvara) è di gran lunga il giocatore più forte del Napoli ed è – attualmente – uno dei meno pagati. Per questo e per altri motivi, si sta procedendo a spron battuto verso il rinnovo del contratto del georgiano. L’ala sinistra ha già segnato 5 gol in campionato nonostante sia inferiore il numero di dribbling portati a termine sotto la gestione di Conte. Più sostanza e cinismo. C’è però ora un’altra grana da risolvere e, secondo l’esperto Di Marzio, riguarderebbe l’inserimento di una clausola rescissoria (di nuovo, sempre) nel rinnovo di Kvara e una commissione da riconoscere all’entourage.

ilnapolista © riproduzione riservata