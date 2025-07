Pisa vicino alla chiusura dell’affare Simeone e Zerbin (Tmw)

Anche il difensore del Pisa Simone Canestrelli parlando ai microfoni di Sky Sport dal ritiro del club toscano, riguardo l’arrivo di mister Gilardino e sulle voci di mercato riguardanti Giovanni Simeone:

“La presa di coscienza è arrivata quando ci siamo ritrovati, ce ne eravamo resi conto poco. Abbiamo festeggiato, è stato bellissimo, ora però dobbiamo voltare pagina e guardare avanti perché ci aspetta un campionato difficile”, ha spiegato in merito alla promozione. Simeone sarebbe una grande cosa per noi, un giocatore che non ha bisogno di presentazioni e che ci darebbe sicuramente una grossa mano”.

Oltre Simeone il Pisa è intenzionato a prelevare anche Zerbin

Insieme all’argentino anche Alessio Zerbin sembra in procinto di partire in direzione Toscana, dall’anno scorso non è mai stato nei piani di mister Conte. L’affare per entrambi sempre essere per una cifra vicina ai dieci milioni come riporta Tuttomercatoweb.com.

Il calciatore classe ’99 ha già dato il suo assenso al trasferimento, ha trovato un accordo di massima e aspetta, adesso, che i due club possano definire l’intesa per entrambi i cartellini. Pisa e Napoli stanno infatti discutendo di un doppio trasferimento a titolo definitivo per una operazione complessiva da poco meno di dieci milioni di euro.