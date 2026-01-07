Sessismo, Arsenal costretto a bloccare i commenti sul video di presentazione di Smilla Holmberg
Altro episodio di sessismo nel mondo del calcio femminile. L'episodio è avvenuto in Inghilterra, esattamente per una nuova giocatrice dell'Arsenal
Il 2026 è iniziato appena da una settimana, ma il mondo non sembra migliorato. Anzi, già ci sono stati diversi episodi che dimostrano come la civiltà umana stia regredendo. Così come in passato, di fatto, il sessismo continua ad essere tra i problemi atavici della nostra società, soprattutto quella calcistica. L’ultimo episodio arriva dall’Inghilterra. L’Arsenal ha dovuto disattivare i commenti sul video di presentazione del nuovo acquisto dellla squadra femminile: la calciatrice svedese Smilla Holmberg. Quest’ultima, difensore classe 2006, si è trasferita nel team inglese dall’Hammarby, dove ha vinto un campionato e due coppe.
Welcome to The Arsenal, Smilla Holmberg 💪
— Arsenal Women (@ArsenalWFC) January 5, 2026
Commenti indecenti sotto il post di presentazione di Smilla Holmberg all’Arsenal
La Holmberg, proprio per questo curriculum così importante, è considerata un grande acquisto per l’Arsenal. Ma quest’ultimo tramite la collaborazione con la società Signify Group, che si avvale del servizio specialistico Threat Matrix , è stato dunque costretto bloccare la sezione commenti sul video pubblicato pubblicato sul proprio profilo di Instagram a causa dei vari commenti a sfondo sessista pubblicata da diversi utenti.
Nonostante questo episodio indecente, le parole della Holmberg sono state molto apprezzate dai tifosi dell’Arsenal Women:
«E’ sempre stato il mio sogno giocare per l’Arsenal. Questo è un momento davvero speciale sia per me che per la mia famiglia, ma significa anche entrare in un club con standadnrd elevatissimi e una fortuna cultura vincente. Sono davvero entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo, di continuare a sviluppare il mio gioco in un ambienete che compete ai massimi livelli. Voglio dare la mia mano a vincere dei trofei».