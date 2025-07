L’attaccante del Liverpool Diogo Jota è morto in un incidente stradale

Diogo Jota, 28enne attaccante portoghese in forza al Liverpool e alla nazionale portoghese, è deceduto in un tragico incidente stradale stanotte, nei pressi della A‑52 a Zamora, Spagna. Con lui c’era anche il fratello André, di 26 anni: entrambi hanno perso la vita dopo che la loro auto è uscita di strada e ha preso fuoco. Il club e l’intero mondo del calcio sono in lutto. Una notizia che strappa il fiato non solo per le tragiche circostanze, ma anche per la giovane età di entrambi i deceduti. Il Corriere dello Sport racconta che secondo i testimoni l’auto sarebbe stata avvolta dalle fiamme, che si sono propagate anche alla vegetazione circostante.

Più dettagli da Diario As:

“Secondo questo giornale, intorno alle 00:30 di mercoledì mattina, dopo un’indagine preliminare, si ritiene che la Lamborghini su cui viaggiavano abbia subito lo scoppio di uno pneumatico durante un sorpasso. Ciò ha causato l’uscita di strada dell’auto, con conseguenze fatali. L’auto è finita in fiamme e l’incendio si è rivelato fatale per entrambi i calciatori portoghesi”.

Jota si era sposato lo scorso 22 giugno con la compagna di sempre, Rute Cardoso, madre dei suoi tre figli. La cerimonia, riservata e celebrata nel segno dell’intimità familiare, era stata immortalata con una semplice didascalia condivisa sui social: “Sì, per sempre”. Appena dieci giorni dopo quel giorno di festa, la notizia della sua improvvisa morte in un incidente stradale ha trasformato la gioia in sgomento.