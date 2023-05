Napoli, adesso Manfredi è pronto ad assicurare metro e funicolari per la festa (Repubblica)

Festa scudetto. La questura ha chiesto il centro vietato alle auto e il divieto di vendita bibite in vetro e lattina. Stamattina le decisioni

Repubblica Napoli pubblica qualche anticipazione sul nuovo piano scudetto progettato dalla questura. Il questore Giuliano ha avanzato alcune richieste al prefetto Palomba e al sindaco Manfredi. Di questo si discuterà stamattina in Prefettura in una nuova riunione sui festeggiamenti.

“Stop alla circolazione nel centro di auto e scooter mercoledì e giovedì a partire dalle 20.30, divieto di vendita di bevande in vetro e lattine e della sosta vicino gli ospedali. Sono le richieste firmate dal questore Alessandro Giuliano in una nota inviata ieri al prefetto Claudio Palomba e al sindaco Gaetano Manfredi. Se ne discuterà oggi nel corso del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato questa mattina in prefettura”.

Giuliano prevede il doppio scenario: scudetto domani, in caso di mancata vittoria della Lazio o giovedì, se il Napoli farà risultato a Udine e chiede l’adozione di alcuni provvedimenti per tutelare l’ordine pubblico.

“dalle 20,30 di mercoledì 3 maggio, fino a cessate esigenze, che dovrà valutare l’autorità di pubblica sicurezza, di giovedì 4 maggio e dalle ore 20,30 di giovedì fino alle cessate esigenze di venerdì, il divieto di accesso e transito veicolare nelle aree del centro cittadino, con le modalità già emesse per il 30 aprile quando la città è stata già chiusa per la possibile vittoria del campionato, poi sfumata per il pareggio della Salernitana. Per quanto riguarda gli ospedali, il questore chiede che dalle 17 di mercoledì alle 4 di giovedì e dalle 17 di giovedì alle 4 di venerdì scatti il divieto di fermata e sosta, con rimozione forzata, con revoca degli eventuali parcheggi riservati nelle strisce blu, nel raggio di 300 metri dai presidi ospedalieri con pronto soccorso. Nelle stesse date viene chiesto anche lo stop alla vendita di bevande in bottiglia, lattine, contenitori di vetro, plastica rigida, tetrapak o qualsiasi altro materiale, consentendo la vendita solo in bicchieri di plastica leggera o carta e quello dei fuochi artificiali”.

Per quanto riguarda invece il lato Comune, il sindaco Manfredi, scrive Repubblica,

“è pronto dal suo canto a varare anche ordinanze per prolungare il servizio dei trasporti pubblici posticipando l’orario di chiusura di Linea 1 della metropolitana e delle funicolari Centrale e Montesanto”.

Alla riunione di questa mattina, con il prefetto Palomba, sono presenti il sindaco Manfredi, il questore Giuliano e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis.

ilnapolista © riproduzione riservata