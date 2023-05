Grande festa al Maradona per Napoli-Sampdoria: presenta Stefano De Martino. Ospite Giorgio Armani

Lo riporta la redazione di Radio Kiss Kiss Napoli. Il club si prepara a festeggiare l’ultimo match della stagione da disputare in casa

Il 4 giugno, in occasione di Napoli-Sampdoria, ultima gara che il Napoli disputerà in casa nel campionato di Serie A, allo stadio Diego Armando Maradona sarà organizzata una grande festa per continuare i festeggiamenti per lo scudetto e salutare questa incredibile stagione che si sta concludendo. A presentare la serata sarà Stefano De Martino. Tra gli ospiti al Maradona anche Giorgio Armani, che quest’anno è stato protagonista della fortunata partnership con il Napoli per le maglie della squadra di Luciano Spalletti.

+++In occasione dell’ultima gara del Napoli al Maradona (contro la Sampdoria) ci sarà una grande festa: presenterà Stefano De Martino e ci sarà anche Giorgio Armani+++ — Radio Kiss Kiss Napoli (@kisskissnapoli) May 12, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata