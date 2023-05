De Paola: «Per il Napoli è difficile aprire un ciclo, sarebbe più giusto parlare di rivoluzioni annuali»

A Radio Punto Nuovo: «Lo scudetto a Napoli è un’impresa quasi irripetibile. Spalletti sa che è difficile misurarsi con l’entusiasmo senza limite dei napoletani».

Il giornalista Paolo De Paola ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Punto Nuovo parlando del Napoli di Luciano Spalletti.

«Il Napoli sta cercando già di cambiare pelle, anche se è un processo avviatosi già da 3-4 anni. Ora stiamo parlando di una squadra che quasi sembra avere un futuro incerto, ma questa squadra ha raggiunto l’apice ed è difficile ora stabilizzarsi al livello ora raggiunto. E per questo è difficile dire che si può aprire per davvero un ciclo. Sarebbe più corretto parlare di una rivoluzione annuale, come tratto che stabilizza il Napoli di stagione in stagione nonostante addii illustri come Giuntoli, oppure Osimhen e un altro top della squadra. Il Napoli si stabilizzerà sui suoi livelli, ma dovrà sempre rivoluzionare per resistere alle offerte dei top club».

A De Paola è stato chiesto se il Napoli che ha vinto lo scudetto possa considerarsi un’anomalia. Risponde:

«Assolutamente no, merita questa visibilità da tantissimo tempo. La rivoluzione della scorsa estate ha innescato una miccia vincente. Ora c’è una mentalità diversa, anche se è stata seminata da tempo nel gruppo. Il Napoli ha legittimato uno schiaffo a squadre come il Psg: vincere, giocando bene e spendendo poco».

Spalletti ha dubbi sulla tenuta del Napoli? De Paola risponde:

«Sicuramente, lo scudetto a Napoli è comunque un’impresa quasi irripetibile. Almeno è questa l’aria che si respira in città a margine di questi risultati. Commisurarsi all’entusiasmo senza limite dei napoletani è sempre qualcosa di difficile, anche per i più navigati. Anche Spalletti sa bene quanto sia complesso resistere a tutto ciò».

