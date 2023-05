Barcellona campione, i tifosi dell’Espanyol invadono il campo per evitare i festeggiamenti (VIDEO)

Festeggiamenti interrotti per l’invasione dei tifosi del Espanyol. I tifosi sono arrivati nel tunnel, Espn riporta di contatti con i giocatori

Il Barcellona si è laureato campione di Spagna sul campo dell’Espanyol. Il altre parole, il derby catalano vinto in trasferta dai blaugrana ha decretato la vittoria della Liga della squadra di Xavi. Certo che vedere gli acerrimi rivali festeggiare sul proprio campo non deve essere una bella immagina. Ma nulla da il diritto di intimidire, minacciare o inseguire i giocatori sul terreno di gioco solo perchè sono felici di aver raggiunto un importante obiettivo.

Invece è quello che è successo all’Rcde Stadium, lo stadio dell’Espanyol. Questa mattina ne scrivono i principali quotidiani spagnoli, come Marca e As. Il primo scrive:

“Il derby catalano è finito in imbarazzo. A cinque minuti dall’inizio della celebrazione, i giocatori sono dovuti correre verso gli spogliatoi perché un folto gruppo di persone che erano sugli spalti è sceso in campo con l’intenzione di affrontare i giocatori del Barça“.

📹 Así se ha vivido la vergonzosa invasión de campo desde las gradas pic.twitter.com/1JJAv7s6dC — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) May 14, 2023

Più duro As che titola “Una vergogna globale” e poi descrive i fatti:

“I blaugrana stavano festeggiando lo scudetto quando decine di ultras dell’Espanyol sono scesi in campo per inseguirli. Gli animi erano molto accesi, perché era un derby e perché la sconfitta dell’Espanyol significava una retrocessione più che probabile. Dopo il fischio finale, i giocatori del Barcellona hanno festeggiato lo scudetto al centro del campo, ma un’invasione di campo ha interrotto i festeggiamenti. I giocatori del Barça hanno dovuto precipitarsi negli spogliatoi”.

E ancora:

“La situazione è durata pochi minuti, al punto che i Mossos hanno dovuto utilizzare l’impianto audio dello stadio per comunicare con i tifosi: «È la polizia che parla: lasciate lo stadio o verrà usata la forza». La tensione non è cessata una volta che gli agenti antisommossa della Polizia di Stato hanno formato un blocco umano nel tunnel di accesso agli spogliatoi. Diversi tifosi sono riusciti ad aggirare il cordone di sicurezza che cominciava a configurarsi per finire nel tunnel. Lì sono venuti ad affrontare i giocatori del Barcellona, ​​​​secondo Espn”.

Things got out of hand after Barcelona won LaLiga. (via @gemma_soler) pic.twitter.com/fz1bTre9yU — ESPN FC (@ESPNFC) May 14, 2023

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da DCM (@direttacalciomercato)

