Il Barcellona potrà giocare la Champions League 2023-24 (Mundo Deportivo)

Il caso Negreira non toglie al Barcellona la licenza per poter giocare la Champions League l’anno prossimo.

Martedì 9 maggio il Barcellona ha ottenuto l’ufficialità per poter giocare la Champions League il prossimo anno. Dopo aver esaminato la documentazione, è stato deciso di concedere all’unanimità la licenza Uefa.

Come già annunciato in precedenza da Mundo Deportivo, il Barcellona doveva ottenere l’ufficialità il 15 maggio, ma il Comitato di prima istanza della Licenza Uefa della Royal Spanish Football Federation ha anticipato la decisione. La squadra di Xavi si è già qualificata per la Supercoppa spagnola del prossimo anno e domenica, con una vittoria contro l’Espanyol, festeggerebbe la vittoria del campionato che manca dal 2018-19; questo sarebbe il primo campionato vinto per i blaugrana senza Leo Messi.

Ora il Barcellona ha l’ufficialità che potrà competere anche per la prossima Champions League, essendosi già qualificato matematicamente. Mundo Deportivo scrive:

“Va ricordato che la Uefa ha aperto un’inchiesta sul Barça il 23 marzo per il “caso Negreira”. Una delle opzioni è che, a seconda delle prove raccolte, questa licenza verrebbe revocata se portasse a un caso disciplinare con una sanzione, ma sarebbe sempre una revoca della stessa dal momento che il Barça ha una licenza che gli consente di giocare la prossima Champions League”.

Ancora:

“Durante questo periodo, il presidente del Barcellona Joan Laporta è stato in contatto con la Uefa e ha persino incontrato Aleksander Ceferin, presidente dell’organismo, in Slovenia il 20 aprile. In precedenza gli aveva inviato una lettera in cui gli chiedeva di non pregiudicare l’FC Barcelona mentre era in corso il caso “sub iudice””.

Per Xavi sarebbe la sua seconda avventura in Champions da quando siede sulla panchina del Barça. Quest’anno il girone con Bayern Monaco e Inter non ha certamente aiutato la squadra catalana, che si è trovata a fronteggiare una big del calcio europeo e una semifinalista del torneo. L’anno prossimo, se il girone dovesse risultare più fattibile, i blaugrana potranno dire la loro, provando a tornare grandi nella competizione.

