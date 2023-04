Sul rispetto dell’avversario da parte di Spalletti esiste una letteratura fiorente (Damascelli)

Sul Giornale: la breve baruffa con Maldini e Leao è paradossale di come il Napoli e Napoli siano capaci di rovinare una festa sicura

Sul Giornale Tony Damascelli scrive di Napoli che si sta rovinando la festa e si sofferma anche su Luciano Spalletti e sul suo diverbio con Maldini.

Una sconfitta non può dis-fare primavera ma crea incertezze improvvise e toglie la maschera, non quella di Osimhen, ma al carattere dell’allenatore i cui fili scoperti spuntano puntualmente al primo accenno di difficoltà. Sulla professionalità del certaldese nessun dubbio, sulla sua educazione e rispetto dell’avversario, soprattutto quello sconfitto, esiste, contrario,

una letteratura fiorente. La breve baruffa con Maldini e Leao, nel tunnel dello spogliatoio, ribadisce lo storico del tecnico capolista ma è paradossale di come il Napoli e Napoli siano capaci di rovinare una festa sicura, direi garantita al limone per restare in zona, una stagione quasi perfetta, nei risultati, nella qualità del gioco, nell’atmosfera, nello stesso silenzio, imprevisto, del presidente.

ilnapolista © riproduzione riservata