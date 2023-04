Spalletti: «Con Maldini? Io chiedevo spiegazioni all’arbitro e lui ha esordito con “Ti lamenti sempre”»

A Dazn: «Cosa cambia in chiave Champions? Che ora la smetteranno di dire che il Milan era un sorteggio favorevole per noi»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della partita contro il Milan di questa sera

«Il Milan ha fatto una grandissima prestazione, è partito forte e ha sfruttato tutte le situazioni che gli abbiamo concesso. Sono stati bravissimi a usare con correttezza tutti gli spazi che gli abbiamo lasciato. Noi abbiamo fatto una prestazione sotto il nostro livello»

Fatica all’inizio a centrocampo

«Fatica nell’andare a far circolare palla come sappiamo, abbiamo forzato il gioco subito senza la qualità nella costruzione iniziale»

Il Milan vi ha creato problemi

«Potevamo concedere anche 5-10 metri iniziali e cominciare la pressione dopo, ma spesso abbiamo lasciato spazi tra le linee dove solo sono bravi ad andarli a interpretare»

È colpa degli impegni con le nazionali?

«Sicuramente un po’ ci sta perché molti calciatori hanno a cuore le sorti della Nazionale e poi ci sono i viaggi e un po’ stanchi tornano, ma questo è successo anche al Milan non solo a noi. Magari in questo momento siamo stai un po’ più sfortunati perché alcuni sono tornati con problemi come Osimhen»

Cosa cambia in chiave Champions?

«Cambia che ora ci sarà anche qualche altro che dice che non siamo avvantaggiati da questo sorteggio di Champions perché sembrava che avessimo trovato una squadra facile da mettere sotto. Ma noi sappiamo che il Milan è una grande squadra e il faro della Champions rimette a posto tutto perché in quelle partite è difficile trovare qualcuno che non riesce a dare tutto quello che ha»

Cosa è successo con Maldini?

«Con Paolo da parte mia non è successo niente. Io chiedevo dell’ammonizione di Lobotka, mentre il direttore di gara mi rispondeva lui è passato sbracciando come dire “ti lamenti sempre”. Caso mai è successo a loro che Pioli sia stato richiamato dal direttore di gara. E questo fatto che mi parlasse sopra mentre parlavo col direttore di gare mi ha dato fastidio e lui ha reagito, però da parte mia è tutto a posto anche perché lui è Paolo Maldini»

