Conte-Napoli, passo avanti per l’accordo economico nonostante la frenata tra Gasperini e l’Atalanta (Sky)

«Gli accordi non sono ancora definiti. La proposta deve ancora finire sul tavolo di De Laurentiis che esaminerà i dettagli della trattativa»

Conte-Napoli, non è stata una giornata decisiva, ma sono proseguiti i contatti. Passo avanti per l’accordo economico, sul tavolo anche le discussioni tecniche per la squadra.

Conte-Napoli, nei prossimi giorni Adl esaminerà la proposta

Gli aggiornamenti di Massimo Ugolini, giornalista Sky:

«Non è stata la giornata decisiva, però è stata una giornata importante. Sono proseguiti i contatti tra il ds Manna e Conte. Gli accordi non sono ancora definiti per intero, ma c’è stato un passo avanti significativo per smussare gli angoli della prima proposta economica che non era stata accertata e si è entrati piano piano nel merito di quelle che potrebbero essere le decisioni tecniche della rosa. La proposta deve ancora finire sul tavolo di De Laurentiis. Nei prossimi giorni esaminerà i dettagli della trattativa che dovrebbe portare Conte a Napoli. C’è il gradimento dell’allenatore e della dirgenza. C’è una frenata nella trattativa tra Gasperini e l’Atalanta, ma questo non vuol dire che De Laurentiis tornerà a bomba su Gasperini. Sullo sfondo resta Pioli».

Ci siamo. Sarò Conte tutto attaccato. Il Napoli e Conte sono d’accordo su tutto. Quindi De Laurentiis e Conte sono d’accordo su tutto. Anche sui conti. Sul monte ingaggi. Vi avevamo informati ieri pomeriggio, e pronto anche il centravanti: Romelu Lukaku. Salvo clamorose accelerazioni, o al momento imprevisto dietrofront, l’annuncio ci sarà tra lunedì e martedì. Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli.

Più probabile lunedì, De Laurentiis sarà a un convegno sul razzismo organizzato dal Napoli. Nel pomeriggio, il presidente partirà per la Spagna.

Gasperini ha deciso di restare in famiglia (bravo Gasp, bravissimo, ma penosa la metafora sulla bella donna contrapposta alla moglie e ai figli). Sta parlando con Percassi che sta come una Pasqua. Del resto, amici, io che frequento le chat dei broker, vi assicuro che la domanda che tutti si pongono è: “ma perché il Gasp dovrebbe mollare l’Atalanta per il Napoli? Solo i giornalisti possono credere a questa boiata”. I giornalisti nella scala di gradimento solo un filo sopra quelli che attaccano bottone all’ascensore e non ti fanno chiudere la porta, salire e smadonnare.

Ma veniamo a noi. Il Gasp resta a Bergamo alta. E vi dico che lo sapevamo già. Anche perché da giorni ci hanno detto chi sarà il prossimo centravanti del Napoli. Gioca a Roma, non nella Lazio. E non è Abraham, tranquilli. È big Rom. Sì lui, Lukaku. Non fate quella faccia. Lukaku ha 31 anni, è giovane. Quest’anno nella disastrata Roma ha segnato 21 gol. Il suo mestiere lo sa fare. Sarà il prossimo centravanti del Napoli. A meno che all’ultimo momento non salti l’allenatore. E chi può essere il tecnico che lo vuole nel suo Napoli? Dai, non vi rispondo nemmeno. Ma Andonio. Conte è rimasto defilato, in una partita di poker che il presidente sta giocando. Era diventato troppo caldo, lo ha messo a raffreddare. Ma i due parlano, eccome se parlano.

ilnapolista © riproduzione riservata