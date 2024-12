Napoli-Lecce, le probabili: Simeone a guidare l’attacco (Sky)

In difesa Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera. A centrocampo Cajuste al posto di Zielinski. Kvara e Politano completano il tridente

Domani alle ore 18:00 il Napoli giocherà l’ultima partita di campionato contro il Lecce. Finalmente la squadra potrà archiviare quest’annata disastrosa e concentrarsi sul futuro.

Sarà la partita dei saluti per Zielinski e Osimhen, che però non partiranno titolari. Le probabili formazioni riportate da Sky Sport:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia

Lecce (4-2-3-1): Brancolini; Venuti, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Ramadani, Berisha; Almqvist, Oudin, Dorgu; Piccoli

Intanto il Napoli costruisce il futuro. E intende farlo con Conte

Ci siamo. Sarò Conte tutto attaccato. Il Napoli e Conte sono d’accordo su tutto. Quindi De Laurentiis e Conte sono d’accordo su tutto. Anche sui conti. Sul monte ingaggi. Vi avevamo informati ieri pomeriggio, e pronto anche il centravanti: Romelu Lukaku. Salvo clamorose accelerazioni, o al momento imprevisto dietrofront, l’annuncio ci sarà tra lunedì e martedì. Antonio Conte è il nuovo allenatore del Napoli.

Più probabile lunedì, De Laurentiis sarà a un convegno sul razzismo organizzato dal Napoli. Nel pomeriggio, il presidente partirà per la Spagna.

Gasperini ha deciso di restare in famiglia (bravo Gasp, bravissimo, ma penosa la metafora sulla bella donna contrapposta alla moglie e ai figli). Sta parlando con Percassi che sta come una Pasqua. Del resto, amici, io che frequento le chat dei broker, vi assicuro che la domanda che tutti si pongono è: “ma perché il Gasp dovrebbe mollare l’Atalanta per il Napoli? Solo i giornalisti possono credere a questa boiata”. I giornalisti nella scala di gradimento solo un filo sopra quelli che attaccano bottone all’ascensore e non ti fanno chiudere la porta, salire e smadonnare.

Ma veniamo a noi. Il Gasp resta a Bergamo alta. E vi dico che lo sapevamo già. Anche perché da giorni ci hanno detto chi sarà il prossimo centravanti del Napoli. Gioca a Roma, non nella Lazio. E non è Abraham, tranquilli. È big Rom. Sì lui, Lukaku. Non fate quella faccia. Lukaku ha 31 anni, è giovane. Quest’anno nella disastrata Roma ha segnato 21 gol. Il suo mestiere lo sa fare. Sarà il prossimo centravanti del Napoli. A meno che all’ultimo momento non salti l’allenatore. E chi può essere il tecnico che lo vuole nel suo Napoli? Dai, non vi rispondo nemmeno. Ma Andonio. Conte è rimasto defilato, in una partita di poker che il presidente sta giocando. Era diventato troppo caldo, lo ha messo a raffreddare. Ma i due parlano, eccome se parlano.

