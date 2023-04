Sta finendo male tra Messi e il Psg: 26 palloni persi in una sola partita e i tifosi lo fischiano

L’Equipe scrive che è un calciatore irriconoscibile rispetto al Mondiale vinto con l’Argentina. La Bbc: sogna di tornare a Barcellona

Serata nera per il Paris Saint German che ieri ha perso 1-0 in casa contro il ben più modesto Lione. A far infuriare i tifosi, però, non è stata l’eclatante papera di Gigio Donnaruma, ma la pessima prestazione di Messi. La Pulce è stata contestata dai tifosi per le troppe palle perse durante il match, ben ventuno.

La stampa francese distrugge Messi

Anche la stampa francese non ha perdonato il campione argentino.

“Un numero riassume la serata di Lionel Messi contro il Lione – scrive questa mattina l’Equipe – (0-1). 26, come il numero di palle perse dall’argentino domenica sera. È il numero più alto tra tutti i giocatori. Il sette volte vincitore del Pallone d’Oro, abituato a mettere il suo nome negli annali del calcio mondiale, ha perso il suo calcio dal ritorno del Mondiale in Qatar che lo ha reso Dio. Messi – continua il quotidiano – simboleggia agli occhi dei tifosi, in modo un po’ eccessivo, forse, la spirale negativa in cui il Psg è sprofondato dall’inizio dell’anno. Quando il suo nome è stato annunciato prima della partita persa contro il Lione, è stato fischiato un po’, come contro il Rennes (0-2) due settimane fa. Ancora nulla a che vedere con i continui fischi della scorsa stagione dopo la battuta d’arresto contro il Real Madrid in Champions League”.

È rottura con il Psg

Intanto, dall’Inghilterra la Bbc accenna a una rottura col Psg. Nonostante il club abbia tentato di prolungare il contratto (che scade quest’anno), l’argentino vorrebbe tornare a Barcellona dove è – calcisticamente – nato ed è diventato un eroe. “Messi è in trattative con il Psg – scrive la Bbc – per estendere il suo contratto, ma il Barcellona lo ha anche avvicinato per un ritorno al club dove ha trascorso la maggior parte della sua carriera”.

