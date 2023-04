Sky: C’era un rigore su Lozano. Regolare il rigore di Giroud

Due gli episodi dubbi del primo tempo della sfida tra Napoli e Milan. Il rigore era regolare perché nessun calciatore del Napoli aveva un piede a terra in area

Due gli episodi su cui si discute anche negli studi di Sky nell’intervallo della sfida di Champions tra Napoli e Milan.

Nel finale di primo tempo grosse polemiche per il fallo da calcio di rigore non concesso al Napoli per il fallo di Leao su Lozano. Dalle immagini si vede che il rossonero non prende palla ma il piede del messicano. Dopo il check del Var Marciniak lascia continuare tra le vibranti proteste del Napoli.

Sul calcio di rigore del Milan sbagliato da Giroud, invece, a Sky commentano che a livello regolamentare anche se quattro calciatori del Napoli entrano in area nessuno dei loro piedi tocca però per terra e quindi il rigore è regolare e non andava ripetuto

ilnapolista © riproduzione riservata