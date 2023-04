«Se devi esordire ai quarti di Champions, fallo come il Napoli: coraggio, comando e niente retorica» (El Paìs)

“Il Milan ha colpito e poi è sopravvissuto in trincea”. Anche El Mundo elogia la partita di Spalletti: “Si ostinano a farsi coraggio”

“Se devi esordire ai quarti di finale della massima competizione continentale, fallo con gli strumenti che il Napoli ha mostrato appena sceso in campo: coraggioso, con personalità e comando, senza retorica“. El Paìs elogia la partita del Napoli a San Siro. E descrive un Milan che “prima è sopravvissuto, poi ha colpito e, infine, ha resistito”.

Il giornale spagnolo sottolinea che il dato dei tiri in porta è coerente con la dolorosa assenza di Osimhen, “il fenomenale attaccante nigeriano infortunato. Al Napoli mancava la sua zanna”. E che il Napoli dopo aver subito il gol, “è tornato a imporre il proprio dettato, ma San Siro era già una trincea”.

Anche El Mundo esalta il coraggio del Napoli: “In quella lotta per la rivendicazione del sud che un argentino come Maradona ha saputo incarnare così bene, e nonostante nella sua rosa non ci siano napoletani a difendere quel sentimento di sovversione, gli azzurri si ostinano a farsi coraggio. Anche se la serenità, in tornei degni della vecchia borghesia come la Champions League, è presunta imprescindibile”.

ilnapolista © riproduzione riservata