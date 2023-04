Rosso a Lukaku, Massa ha applicato alla lettera il regolamento (Gazzetta)

Il protocollo all’articolo 12 prevede il giallo al giocatore che esulta “in un modo provocatorio o derisorio”. L’arbitro non ha considerato i cori razzisti.

La Gazzetta ritorna sul rosso a Lukaku dopo il rigore concesso al 93′ della semifinale di andata di Coppa Italia. Juventus-Inter è stata una brutta partita dal punto di vista dello spettacolo.

All’Allianz è andato in scena il festival del tatticismo e della cautela. Squadre bloccate sulle proprie posizioni. Poi i cambi hanno indirizzato la partita. Il gol di Cuadrado nasce da una disattenzione difensiva. Nerazzurri blandi su Rabiot libero di crossare e Gosens (entrato al posto di Di Marco), troppo stretto al centrale di difesa intento a marcare Milik, lascia campo aperto al colombiano.

Ma tutto l’attenzione si concentra sul rigore. Mani di Bremer, Massa ci pensa un po’ e poi decide. Punizione dagli undici metri. Sul pallone va Lukaku bersagliato dai tifosi da continui cori razzisti, ululati e insulti dopo il bruttissimo fallo su Gatti qualche minuto prima.

Il tentativo dei “tifosi” juventini di distrarre il belga vanno a vuoto che segna il rigore ed esulta portandosi una mano sulla fronte ad imitare il saluto militare e, con l’altra mano, il dito sulle labbra a mimare “zitti”. A quel punto il direttore di gara Massa prima osserva il capannello di giocatori creatosi. La Juventus è andata subito a protestare con Lukaku, secondo loro colpevole di un gesto irrispettoso.

Poi si avvicina al belga ed estrae il secondo giallo che decreta l’espulsione. Il primo giallo Romelu lo ha presso dopo un bruttissimo fallo ai danni di Gatti. In anticipo, il difensore juventino ha spazzato la palla. Lukaku lo ha falciato a palla lontana. Un giallo, il primo, che tende molto verso l’arancione.

Se il primo è sacrosanto, sul secondo i dubbi rimangono. A chiarire il comportamento di Massa è la Gazzetta:

“Il protocollo aggiornato all’1 luglio 2022, all’articolo 12 prevede che: «Un calciatore deve essere ammonito, anche se la rete non viene convalidata se: si avvicina agli spettatori in modo tale da causare problemi di sicurezza e/o per l’incolumità e/o si arrampica sulla recinzione, agisce in un modo provocatorio o derisorio, si copre la testa o il volto con una maschera o altro oggetto similare, si toglie la maglia o copre la testa con la maglia»”.

